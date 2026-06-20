Дроны сбили в четырёх районах Ростовской области

Всего же за период с 20:00 мск 19 июня до 07:00 мск 20 июня над регионами РФ было перехвачено и уничтожено 187 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. В частности, силы противовоздушной обороны уничтожили пять украинских БПЛА над Севастополем.