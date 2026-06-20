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Шестерых экстремистов задержали в Ростове

Дело об экстремизме и хулиганстве рассмотрит суд в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Шестерых подозреваемых в экстремизме и хулиганстве задержали в Ростове-на-Дону, в их отношении уже провели расследование. Теперь дело рассмотрит суд. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

— Подозреваемые — 63-летний ростовчанин и его сообщники в возрасте от 36 до 54 лет. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по статьям «Участие в деятельности экстремистской организации» (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ) и «Хулиганство, совершенное группой лиц» (ч. 2 ст. 213 УК РФ), — прокомментировали в ведомстве.

По данным СК, в 2022 году четверо ростовчан вошли в состав запрещенной в России экстремистской организации. После этого они проводили собрания и пропагандировали враждебное отношение к представителям других таких же организаций.

Кроме того, трое экстремистов напали на человека в районе 16-й Линии в Ростове. Пострадавший получил травмы.

Еще на этапе предварительного следствия мужчин взяли под стражу. На данный момент они ждут суда.

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