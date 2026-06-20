Шестерых экстремистов задержали в Ростове

— Подозреваемые — 63-летний ростовчанин и его сообщники в возрасте от 36 до 54 лет. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по статьям «Участие в деятельности экстремистской организации» (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ) и «Хулиганство, совершенное группой лиц» (ч. 2 ст. 213 УК РФ), — прокомментировали в ведомстве.