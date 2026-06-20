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В Забайкалье один человек погиб, двое пострадали в ДТП с опрокидыванием

В Забайкальском крае в поселке Чернышевск в ночь на субботу произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля.

В Забайкальском крае в поселке Чернышевск в ночь на субботу произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля. По предварительным данным, водитель Toyota Duet не справился с управлением, после чего машина перевернулась. В результате аварии погибла 36-летняя женщина.

Как сообщили в Госавтоинспекции региона, 36-летняя женщина скончалась до приезда скорой, а двое пострадавших — мужчина 1990 года рождения и женщина 1993 года рождения — доставлены в Чернышевскую центральную районную больницу.

По данным ведомства, все участники ДТП — жители поселка Чернышевск. Состояние госпитализированных не уточняется.

Причины аварии устанавливаются. На месте работают сотрудники ГАИ и экстренные службы.