В Забайкалье один человек погиб, двое пострадали в ДТП с опрокидыванием

В Забайкальском крае в поселке Чернышевск в ночь на субботу произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля. По предварительным данным, водитель Toyota Duet не справился с управлением, после чего машина перевернулась. В результате аварии погибла 36-летняя женщина.