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Силы ПВО за ночь сбили над Россией 187 БПЛА

В период с 20:00 мск 19 июня до 7:00 20 июня средства ПВО перехватили и уничтожили 187 беспилотников самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской и Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и над акваториями Черного и Азовского морей.

В период с 20:00 мск 19 июня до 7:00 20 июня средства ПВО перехватили и уничтожили 187 беспилотников самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской и Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и над акваториями Черного и Азовского морей.

В Воронежской области в одном из районов уничтожили три беспилотника, пострадавших и разрушений нет. На всей территории региона сохраняется режим опасности атаки БПЛА. В Ростовской области сбили дроны в четырех районах: Чертковском, Миллеровском, Морозовском, Красносулинском. В Тульской области уничтожили семь беспилотников, обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов пока никак не комментировали ночные атаки.

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