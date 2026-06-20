В Хакасии осудили убийцу своего сожителя

Все случилось в 2024 году. Опьяневшие сожители поссорились. Повод не уточняется, но в ходе конфликта женщина схватила нож и ударила мужчину в левое бедро. Один раз. Но в результате сквозного ранения были повреждены бедренная артерия и вена. Потерпевший скончался до приезда скорой медицинской помощи от острой кровопотери и болевого шока.