В Хакасии осудили убийцу своего сожителя

В Хакасии осудили убийцу своего гражданского мужа. История, которая началась с обычного (для них) застолья, завершилась тюремной камерой. Ее рассказала пресс-служба судов республики.
Все случилось в 2024 году. Опьяневшие сожители поссорились. Повод не уточняется, но в ходе конфликта женщина схватила нож и ударила мужчину в левое бедро. Один раз. Но в результате сквозного ранения были повреждены бедренная артерия и вена. Потерпевший скончался до приезда скорой медицинской помощи от острой кровопотери и болевого шока.
Абаканский городской суд ровно год назад за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью назначил фигурантке дела 7 лет колонии общего режима. Однако она и ее защита посчитали такой приговор чрезмерно суровым и дважды обжаловали его, но безрезультатно.