В Калачинском районе на пожаре погиб человек

В пятницу, 19 июня, в 17:38 в Калачинском районе произошёл пожар в жилом доме, в результате которого также загорелись гараж и автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.
Огонь повредил и частично уничтожил жилой дом и хозпостройку, автомобиль сгорел полностью. Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров. В результате происшествия погиб один человек.
Ликвидировать открытое горение удалось в 18:17. В тушении пожара участвовали 13 сотрудников МЧС России и 5 единиц спецтехники.
В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.
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