Стало известна возможная причина смерти звезды турецких сериалов

В заявлении правозащитника говорится: «После того как на левой руке моей подзащитной были обнаружены три шрама, родственники рассказали, что в поездке по Таиланду её укусила обезьяна. Специалисты отметили, что подобное повреждение способно вызвать серьёзные осложнения, вплоть до развития сепсиса».