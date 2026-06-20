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Стало известна возможная причина смерти звезды турецких сериалов

Согласно информации, опубликованной изданием Т24 со ссылкой на адвоката актрисы Угура Геккойюна, одной из вероятных причин гибели турецкой артистки Эдже Иртем, знакомой российской аудитории по образу Ишыл в телесериале «Клюквенный щербет», мог стать укус обезьяны, полученный ею во время путешествия по Таиланду.

Согласно информации, опубликованной изданием Т24 со ссылкой на адвоката актрисы Угура Геккойюна, одной из вероятных причин гибели турецкой артистки Эдже Иртем, знакомой российской аудитории по образу Ишыл в телесериале «Клюквенный щербет», мог стать укус обезьяны, полученный ею во время путешествия по Таиланду.

В заявлении правозащитника говорится: «После того как на левой руке моей подзащитной были обнаружены три шрама, родственники рассказали, что в поездке по Таиланду её укусила обезьяна. Специалисты отметили, что подобное повреждение способно вызвать серьёзные осложнения, вплоть до развития сепсиса».

Адвокат также сообщил, что представители защиты уже направили следственным органам запрос с просьбой учесть эту версию при проведении судебно-медицинской экспертизы и установлении точных обстоятельств кончины артистки.

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