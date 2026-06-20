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12-летнего мальчика на питбайке обстреляли в Красном Яре: Бастрыкин требует доклад

Следственный комитет возбудил уголовное дело после инцидента со стрельбой по 12-летнему школьнику в поселке Красный Яр под Новосибирском. Ребёнок получил огнестрельное ранение во время катания на питбайке в одном из дачных посёлков.

Пострадавшего госпитализировали, однако подробности о его состоянии не раскрываются. Глава СК Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах. К проверке также подключилась прокуратура региона, устанавливаются все детали произошедшего и возможные причастные лица.

А ранее в Новосибирске пьяный мужчина открыл стрельбу по проезжавшей мимо машине. На кадрах с места событий видно, как он сидел на лавочке у подъезда с двумя девушками, а когда мимо проехал автомобиль, начал стрелять в него из пистолета.

Важнейшие новости о ЧП и криминальные истории — в разделе «Происшествия» на Life.ru.