12-летнего мальчика на питбайке обстреляли в Красном Яре: Бастрыкин требует доклад

А ранее в Новосибирске пьяный мужчина открыл стрельбу по проезжавшей мимо машине. На кадрах с места событий видно, как он сидел на лавочке у подъезда с двумя девушками, а когда мимо проехал автомобиль, начал стрелять в него из пистолета.