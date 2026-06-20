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Момент взрыва авиабомбы времен Великой Отечественной сняли на видео в МЧС

Уничтожили снаряд, который в своё время нёс смертельную опасность десяткам сталинградцев и защитников города, с соблюдением всех мер безопасности.

Специалисты Донского спасательного центра МЧС обезвредили на территории Волгоградской области авиабомбу времён Сталинградской битвы. В земле снаряд пролежал больше 80 лет, пока его не обнаружили во время проведения земляных работ.

В кадр попало, как сапёр бережно извлекает снаряд и укладывает его в специальное приспособление. Специалисты осторожно доставляют бомбу к месту уничтожения — судя по всему, здесь взорвали прежде уже несколько ФАБ.

Нынешняя авиабомба — наследие Великой Отечественной — была весом 50 килограммов. Уничтожили снаряд, который в своё время нёс смертельную опасность десяткам сталинградцев и защитников города, с соблюдением всех мер безопасности, сообщают в ГУ МЧС по Волгоградской области.

Опасная находка была обнаружена в Дзержинском районе Волгограда. Ранее ФАБ-250 нашли в Советском районе.

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