Момент взрыва авиабомбы времен Великой Отечественной сняли на видео в МЧС

Специалисты Донского спасательного центра МЧС обезвредили на территории Волгоградской области авиабомбу времён Сталинградской битвы. В земле снаряд пролежал больше 80 лет, пока его не обнаружили во время проведения земляных работ.
В кадр попало, как сапёр бережно извлекает снаряд и укладывает его в специальное приспособление. Специалисты осторожно доставляют бомбу к месту уничтожения — судя по всему, здесь взорвали прежде уже несколько ФАБ.
Нынешняя авиабомба — наследие Великой Отечественной — была весом 50 килограммов. Уничтожили снаряд, который в своё время нёс смертельную опасность десяткам сталинградцев и защитников города, с соблюдением всех мер безопасности, сообщают в ГУ МЧС по Волгоградской области.
Опасная находка была обнаружена в Дзержинском районе Волгограда. Ранее ФАБ-250 нашли в Советском районе.