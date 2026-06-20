Житель Новочеркасска потерял 1,6 млн рублей после общения на сайте знакомств

На протяжении месяца новочеркасец слушал советы «куратора» и за это время перевел больше миллиона рублей через QR-коды, электронные кошельки и банковские карты. Деньги якобы нужны были для конвертации рублей в валюту. Однако, когда мужчина попытался вывести прибыль, он не смог этого сделать, а его советчик перестал выходить на связь.