Еще один беспилотник сбили на подлете к Воронежу

Утром субботы, 20 июня, дежурные силы ПВО обнаружили и ликвидировали еще один вражеский беспилотник прямо на подлете к Воронежу. Об этом в своем канале в МАХ сообщил губернатор Александр Гусев в 8.35.
Таким образом, за минувшую ночь и утро в небе над регионом уничтожено уже четыре беспилотных летательных аппарата. Ранее глава области информировал о трех сбитых дронах в районах Воронежской области.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Режим опасности атаки БПЛА, введенный поздним вечером 19 июня, сохраняется на всей территории региона до сих пор.
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