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Мирный житель погиб при атаке дронов ВСУ в Брянской области

В поселке Суземка Брянской области украинские беспилотники нанесли удар по мирному населению.

В поселке Суземка Брянской области украинские беспилотники нанесли удар по мирному населению. В результате атаки погиб один местный житель, еще одна женщина получила ранения. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в своем канале на платформе «Макс».

«ВСУ атаковали FPV-дронами Суземку. Один мирный житель погиб, женщина получила ранения. Пострадавшая оперативно доставлена в больницу, где ей оказана медицинская помощь», — написал глава региона.

Раненую женщину доставили в лечебное учреждение, сейчас ее состояние не уточняется. Обстоятельства происшествия выясняются, на месте работают оперативные службы. Информация о других пострадавших не поступала.