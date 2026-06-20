Мирный житель погиб при атаке дронов ВСУ в Брянской области

В поселке Суземка Брянской области украинские беспилотники нанесли удар по мирному населению. В результате атаки погиб один местный житель, еще одна женщина получила ранения. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в своем канале на платформе «Макс».