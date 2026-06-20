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В Брянской области при атаке БПЛА погиб мирный житель

ВСУ атаковали FPV-дронами поселок Суземка. Погиб мирный житель, женщина получила ранения, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

ВСУ атаковали FPV-дронами поселок Суземка. Погиб мирный житель, женщина получила ранения, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Пострадавшую оперативно доставили в больницу, ей оказана медпомощь. Господин Ковальчук пообещал оказать семье погибшего «всю необходимую помощь и поддержку».

Брянская область граничит с Украиной, в регионе введены режим КТО и режим ЧС. За ночь над территорией области сбили БПЛА, но их точное количество Минобороны России не уточняло.

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