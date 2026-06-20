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Мирный житель погиб при атаке FPV-дронов на Суземку

В Брянской области в результате атаки беспилотников ВСУ по поселку Суземка погиб мирный житель, ещё одна женщина получила ранения. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

«ВСУ атаковали FPV-дронами Суземку. Один мирный житель погиб, женщина получила ранения», — сообщил глава региона.

По его словам, пострадавшей оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в больницу. Власти региона выразили соболезнования семье погибшего и пообещали оказать необходимую поддержку пострадавшей и её близким.

В ночь на 20 июня над регионами РФ было перехвачено и уничтожено 187 дронов самолётного типа. В частности, силы ПВО сбили пять украинских БПЛА над Севастополем.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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