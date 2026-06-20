Беспилотник ВСУ атаковал многоэтажку в Энергодаре

В Энергодаре Запорожской области беспилотник ВСУ атаковал жилой дом. Один из местных жителей получил травмы.
Удар произошл в 19.00. Снаряд попал в здание на проспекте Строителей. Раненым оказался мужчина 1947 года рождения. Он постоянно проживает в Энергодаре.
Прибывшие на место происшествия медики обнаружили у пострадавшего осколочное повреждение бедра. Пострадавшего сразу же отправили в хирургическое отделение больницы.
Информацию подтвердил глава администрации Максим Пухов. Чиновник сообщил, что пожилой пациент госпитализирован и получает помощь.
Саперы «Севера» ликвидировали более 100 мин ВСУ в Курской области за неделю.
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