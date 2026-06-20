Один человек погиб и один получил ранения при атаке ВСУ на Брянскую область

В тот же день губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате атаки дронов ВСУ на регион повреждения получили 18 многоквартирных жилых домов. Он уточнил, что специалисты Управления технического надзора капитального ремонта уже работают на всех поврежденных объектах и оценивают объем восстановительных работ.