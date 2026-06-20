Один человек погиб и один получил ранения при атаке ВСУ на Брянскую область

В результате атаки FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поселок Суземка в Брянской области один мирный житель погиб, еще одна женщина получила ранения. Ее оперативно доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь. Об этом в субботу, 20 июня, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
— Глубокие соболезнования родным погибшего. Семье окажем всю необходимую помощь и поддержку. Пострадавшей — скорейшего выздоровления, — написал глава области в своем Telegram-канале.
Вечером 19 июня в результате удара украинского беспилотника по городу Трубчевску Брянской области ранения получил 11-летний ребенок.
В тот же день губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате атаки дронов ВСУ на регион повреждения получили 18 многоквартирных жилых домов. Он уточнил, что специалисты Управления технического надзора капитального ремонта уже работают на всех поврежденных объектах и оценивают объем восстановительных работ.