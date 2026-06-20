Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Один человек погиб и один получил ранения при атаке ВСУ на Брянскую область

В результате атаки FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поселок Суземка в Брянской области один мирный житель погиб, еще одна женщина получила ранения. Ее оперативно доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь. Об этом в субботу, 20 июня, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

В результате атаки FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поселок Суземка в Брянской области один мирный житель погиб, еще одна женщина получила ранения. Ее оперативно доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь. Об этом в субботу, 20 июня, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

— Глубокие соболезнования родным погибшего. Семье окажем всю необходимую помощь и поддержку. Пострадавшей — скорейшего выздоровления, — написал глава области в своем Telegram-канале.

Вечером 19 июня в результате удара украинского беспилотника по городу Трубчевску Брянской области ранения получил 11-летний ребенок.

В тот же день губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате атаки дронов ВСУ на регион повреждения получили 18 многоквартирных жилых домов. Он уточнил, что специалисты Управления технического надзора капитального ремонта уже работают на всех поврежденных объектах и оценивают объем восстановительных работ.

Узнать больше по теме
Андрей Воробьев: биография рыбного бизнесмена, ставшего губернатором Московской области
Многие чиновники в России попали во власть из весьма неожиданных сфер. Собрали главное из биографии Андрея Воробьева, который ранее занимался рыбным бизнесом, а первую должность в правительстве получил после футбольного матча.
Читать дальше