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В Белгородской области при атаке дронов пострадали два человека

БПЛА атаковали три муниципалитета Белгородской области. Пострадали два человека, сообщил региональный оперштаб.

БПЛА атаковали три муниципалитета Белгородской области. Пострадали два человека, сообщил региональный оперштаб.

В Шебекинском округе у села Чураево FPV-дрон атаковал грузовик. Водитель госпитализирован с осколочными ранениями лица, плеча, грудной клетки и ног. У авто повреждена кабина.

В селе Волчья Александровка при детонации дрона мужчина получил осколочные ранения плеча и бедра. На месте атаки повреждены окна частного дома и автобус.

В селе Новая Таволжанка при атаке дрона повреждены окна и крыши частного дома и двух надворных построек. В селе Черемошное при детонации FPV-дрона посечен фасад частного дома.

Белгородская область граничит с Украиной и регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. В регионе введен режим ЧС федерального уровня, также действует режим КТО. По данным Минобороны, ночью над областью сбили несколько БПЛА.

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