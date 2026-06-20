Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэрия Омска объяснила проблему с потопом у школы № 99

Два дня там будут ремонтировать трубу холодной воды.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Омска озвучила подробности инцидента у 99-й школы на Старой Московки, где территорию сильно затопило после ливня. По словам чиновников, так много воды там появилось из-за повреждения трубы сети «ОмскВодоканала», так что ливень просто стал совпадением.

Ранее об инциденте КП-Омск уже писала. Из-за затопления пришкольного участка подойти к зданию стало трудно. Кроме того, из за сильного ветра упали несколько деревьев.

«Сегодня сотрудники учреждения звонили в организацию для уточнения статуса заявки и подали повторную на благоустройство территории, завтра будет направлена заявка на откачку воды в ресурсоснабжающую организацию. По информации “ОмскВодоканала”, работы будут проводиться 20—21 июня», — уточнили чиновники. администрации.

В мэрии добавили, что упавшее дерево спилят и уберут после того, как с территории уйдет вода и просохнет земля. Детская площадка, на которую упала береза, уже не используется с 2024 года.

Также ранее мы сообщали, что уровень воды в подтопленном Осташкове снизился на 21 сантиметр за неделю.