Мэр Кудрявцев прокомментировал последствия взрыва газа на улице Народной

Пламя охватило второй этаж и кровлю здания, однако благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС пожар удалось локализовать и не допустить распространения огня на соседние квартиры. Всего из горящего дома эвакуировали четырёх человек, которых передали медикам.
Следственные органы начали уголовное расследование по факту предоставления услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося и проводят необходимые мероприятия для сбора доказательств.
Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил, что после ликвидации пожара будет принято решение о расселении жильцов и восстановлении здания. На месте работают все экстренные службы, включая главу администрации Калининского района Германа Шатулу.
Ранее сообщалось, что в пожаре на улице Народной в Новосибирске пострадали 27 семей.