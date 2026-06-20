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Мэр Кудрявцев прокомментировал последствия взрыва газа на улице Народной

В Новосибирске 19 июня в трёхэтажном доме № 57 на улице Народной произошёл взрыв бытового газа, который привёл к пожару и травмированию двух человек. По информации губернатора региона Андрея Травникова, одному пострадавшему помощь оказали на месте, 50-летняя женщина госпитализирована в тяжёлом состоянии с ожогами.

Источник: Сиб.фм

Пламя охватило второй этаж и кровлю здания, однако благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС пожар удалось локализовать и не допустить распространения огня на соседние квартиры. Всего из горящего дома эвакуировали четырёх человек, которых передали медикам.

Следственные органы начали уголовное расследование по факту предоставления услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося и проводят необходимые мероприятия для сбора доказательств.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил, что после ликвидации пожара будет принято решение о расселении жильцов и восстановлении здания. На месте работают все экстренные службы, включая главу администрации Калининского района Германа Шатулу.

Ранее сообщалось, что в пожаре на улице Народной в Новосибирске пострадали 27 семей.

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