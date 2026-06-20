На Кубани поезд насмерть сбил 16-летнюю школьницу

Краснодарское линейное управление МВД России на транспорте проводит проверку по факту гибели 16-летней школьницы в Тимашевске.
Как сообщает пресс-служба ведомства, трагедия произошла вечером 19 июня 2026 года. Пассажирский поезд дальнего следования «Феодосия — Москва» совершил наезд на девушку, которая шла по железнодорожным путям.
По предварительным данным, машинист подавал звуковые сигналы, однако она не реагировала на них. От полученных травм девушка скончалась на месте происшествия. Обстоятельства случившегося устанавливаются.