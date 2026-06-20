В Ростове осудят мужчину за убийство бывшей супруги

По данным следствия, в конце августа 2025 года мужчина в машине вместе со своей бывшей супругой начал ссору из ревности. Когда женщина уснула на переднем сиденье, он перекрыл ей доступ воздуха. Жертва умерла от механической асфиксии. Потом мужчина перенес тело в овраг в лесополосе на левом берегу реки Дон.