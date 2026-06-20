Жителя Калининграда осудили за государственную измену

Калининградский областной суд вынес приговор гражданину РФ, которого признали виновным в государственной измене.
По данным суда, в 2023 году мужчина, находясь за границей, перевёл на счета иностранных организаций 1 371 рубль 95 копеек — всего 9 переводов. Эти средства шли на поддержку вооружённых формирований и ВСУ.
Действия мужчины квалифицировали по статье 275 УК РФ. С учётом всех обстоятельств ему назначили 12 лет колонии строгого режима и год ограничения свободы. Кроме того, у осуждённого конфисковали мобильный телефон, с которого он делал переводы, а также сами переведённые средства. Приговор пока не вступил в законную силу.
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