Жителя Калининграда осудили за государственную измену

Действия мужчины квалифицировали по статье 275 УК РФ. С учётом всех обстоятельств ему назначили 12 лет колонии строгого режима и год ограничения свободы. Кроме того, у осуждённого конфисковали мобильный телефон, с которого он делал переводы, а также сами переведённые средства. Приговор пока не вступил в законную силу.