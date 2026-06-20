Система ПВО сбила три БПЛА, пытавшихся атаковать Воронежскую область ночью

Атака БПЛА на Воронежскую область была отражена минувшей ночью, сообщил губернатор Александр Гусев.
Силы ПВО уничтожили три беспилотника над одним районом региона. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
На момент публикации режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории Воронежской области.
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