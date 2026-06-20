Шесть человек погибли при столкновении двух машин в Свердловской области

В Дергачевском районе Свердловской области в результате столкновения автомобилей Renault Logan и Hyundai Accent погибли шесть человек и пострадали еще двое — их госпитализировали. Об этом в субботу, 20 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.