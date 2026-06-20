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Шесть человек погибли при столкновении двух машин в Свердловской области

В Дергачевском районе Свердловской области в результате столкновения автомобилей Renault Logan и Hyundai Accent погибли шесть человек и пострадали еще двое — их госпитализировали. Об этом в субботу, 20 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В Дергачевском районе Свердловской области в результате столкновения автомобилей Renault Logan и Hyundai Accent погибли шесть человек и пострадали еще двое — их госпитализировали. Об этом в субботу, 20 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Авария произошла в 06:40 по московскому времени вблизи села Васильевка.

— В результате ДТП шесть человек погибли, два человека доставлены в медицинское учреждение, — передает Telegram-канал ведомства.

19 июня на 73-м километре Минского шоссе столкнулись четыре автомобиля, в результате чего одного человека с телесными повреждениями доставили в больницу.

16 июня на пересечении Севастопольского и Нахимовского проспектов в Москве столкнулись две легковых машин, и в результате аварии пострадали два человека.