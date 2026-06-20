Новосибирец с ножом ограбил киоск микрозаймов

По данным пресс-службы УМВД РФ по Новосибирской области, неизвестный ворвался в офис компании, занимающейся выдачей микрозаймов, и, угрожая сотруднице ножом, похитил более 24 тысяч рублей. После этого злоумышленник скрылся.