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Новосибирец с ножом ограбил киоск микрозаймов

Мужчина похитил более 24 тысяч рублей.

Источник: МВД

В Новосибирске сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в нападении на офис микрофинансовой организации. Сообщение о преступлении поступило в отдел полиции № 9 «Первомайский» 14 июня.

По данным пресс-службы УМВД РФ по Новосибирской области, неизвестный ворвался в офис компании, занимающейся выдачей микрозаймов, и, угрожая сотруднице ножом, похитил более 24 тысяч рублей. После этого злоумышленник скрылся.

На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы. Полицейские осмотрели помещение, опросили потерпевшую и изъяли записи с камер видеонаблюдения, на которых был зафиксирован момент нападения.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого преступника и задержали его. Им оказался 48-летний житель Тогучинского района, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности.

По информации полиции, похищенные деньги мужчина успел потратить на личные нужды. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.