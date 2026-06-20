Новосибирец с ножом ограбил киоск микрозаймов

В Новосибирске сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в нападении на офис микрофинансовой организации. Сообщение о преступлении поступило в отдел полиции № 9 «Первомайский» 14 июня.
По данным пресс-службы УМВД РФ по Новосибирской области, неизвестный ворвался в офис компании, занимающейся выдачей микрозаймов, и, угрожая сотруднице ножом, похитил более 24 тысяч рублей. После этого злоумышленник скрылся.
На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы. Полицейские осмотрели помещение, опросили потерпевшую и изъяли записи с камер видеонаблюдения, на которых был зафиксирован момент нападения.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого преступника и задержали его. Им оказался 48-летний житель Тогучинского района, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности.
По информации полиции, похищенные деньги мужчина успел потратить на личные нужды. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.