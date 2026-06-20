Шесть человек погибли, двое ранены в ДТП в Саратовской области

В Саратовской области в ДТП погибли шесть человек, двое пострадали. Об этом говорится в сообщении от МВД по региону.
В МВД сообщили, что в результате столкновения машин шестеро погибли, двое получили травмы, они доставлены в больницу. Личность пострадавших и погибших устанавливается.
Ранее KP.RU сообщил о страшном ДТП в Краснодарском крае. Инцидент произошел вечером 19 июня 2026 года. Водитель «Лады» не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, авто опрокинулось и загорелось мгновенно, супруги и старший ребенок сгорели в автомобиле заживо.