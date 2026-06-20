Адвоката из Воронежа арестовали за пособничество в похищении людей и воровстве 14 млн рублей

Особо тяжкий эпизод произошел в феврале 2025 года. Зная о похищении женщины и ее детей, адвокат подала от имени потерпевшей ложное объяснение в полицию, отрицая факт похищения, чтобы соучастники могли беспрепятственно контролировать жертв до получения денег. За свое содействие она получила от подельников 500 тысяч рублей.