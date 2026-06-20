В Петербурге задержаны семеро участников экстремистской группировки, нападавших на неформалов

Нападения начинались с агрессивных вопросов об одежде, длине волос и музыкальных предпочтениях, после чего разговор переходил к политическим взглядам. Жертв уводили в безлюдные места, избивали, ставили на колени и под запись на телефон заставляли отказываться от своих убеждений. В одном из эпизодов фигуранты провели по губам потерпевшего деревянным фаллоимитатором.