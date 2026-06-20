В Петербурге задержаны семеро участников экстремистской группировки, нападавших на неформалов

Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность неонацистской группировки, которая на протяжении полугода нападала на неформально одетых молодых людей в центре Санкт-Петербурга. Как сообщает Baza, задержаны семеро участников в возрасте от 17 до 28 лет. Они выслеживали жертв у торгового центра «Галерея» и на центральных улицах города.
Нападения начинались с агрессивных вопросов об одежде, длине волос и музыкальных предпочтениях, после чего разговор переходил к политическим взглядам. Жертв уводили в безлюдные места, избивали, ставили на колени и под запись на телефон заставляли отказываться от своих убеждений. В одном из эпизодов фигуранты провели по губам потерпевшего деревянным фаллоимитатором.
По данным следствия, задержанные являются членами ультраправой группировки «Русская национальная армия»* (признана экстремистской и запрещена в России). СК возбудил уголовное дело о создании экстремистского сообщества и участии в нём (ч. 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ). На момент публикации шестеро предполагаемых экстремистов, включая создателя группировки Андриана Иванова, заключены под стражу.
При обысках по местам жительства фигурантов изъяты огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, дымовые шашки, бита с гвоздями, а также символика запрещённого толка. Следователи также проверяют земельный участок на наличие схрона с оружием и компонентами взрывных устройств. Суд избрал меру пресечения в виде ареста до 9 августа.
* — Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.