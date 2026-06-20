ФСБ: Жителя Подмосковья задержали за устрашение троих военнослужащих Минобороны

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали жителя Московской области, который провел акции устрашения против троих военнослужащих Министерства обороны страны. Мужчину завербовали украинские спецслужбы под видом работы в коллекторском агентстве. Об этом в субботу, 20 июня, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
— Действуя по заданию куратора, он согласился на предложенную работу и в мае 2026 года провел так называемые акции устрашения по адресам проживания трех военнослужащих министерства обороны, — говорится в сообщении.
В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. В данный момент решается вопрос о возбуждении в отношении злоумышленника уголовного дела по статье о государственной измене, передает ТАСС.
12 июня в поселке Щапово в Новой Москве злоумышленники попытались подорвать бывшего министра госбезопасности Донецкой Народной Республики Андрея Пинчука. Курьер маркетплейса доставил посылку полковнику, после чего произошел взрыв. В результате произошедшего министр получил травмы, но смог выжить.