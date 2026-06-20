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ФСБ задержала жителя Подмосковья за «акции устрашения» военнослужащих

ФСБ сообщила о задержании жителя Подмосковья. По версии ФСБ, мужчина был завербован украинскими спецслужбами под видом работы в коллекторском агентстве. Задержанный провел «акции устрашения» против российских военнослужащих, утверждает ФСБ.

ФСБ сообщила о задержании жителя Подмосковья. По версии ФСБ, мужчина был завербован украинскими спецслужбами под видом работы в коллекторском агентстве. Задержанный провел «акции устрашения» против российских военнослужащих, утверждает ФСБ.

Житель Подмосковья, заявили в ведомстве, был завербован через Telegram. По заданию куратора он в мае 2026 года провел «акции устрашения» по адресам проживания трех военнослужащих российского Минобороны, заявили в ФСБ. Подробности о том, что из себя представляли эти акции, не приводятся.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Решается вопрос о возбуждении в отношении мужчины дела по статье о госизмене (ст. 275 УК РФ).

В ФСБ напомнили, что к уголовной ответственности уже привлечено более 20 лиц, высказывавших угрозы и планировавших покушения на руководителей Роскомнадзора. Несколько из них также были завербованы Украиной под предлогом работы в детективном и коллекторском агентствах. В частности, в апреле в Москве задержали двух подозреваемых в «акциях устрашения» против сотрудников Роскомнадзора.

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