ФСБ задержала жителя Подмосковья за «акции устрашения» военнослужащих

В ФСБ напомнили, что к уголовной ответственности уже привлечено более 20 лиц, высказывавших угрозы и планировавших покушения на руководителей Роскомнадзора. Несколько из них также были завербованы Украиной под предлогом работы в детективном и коллекторском агентствах. В частности, в апреле в Москве задержали двух подозреваемых в «акциях устрашения» против сотрудников Роскомнадзора.