Мажоры тоже сидят. Сына миллиардера, устроившего ДТП, отправили в СИЗО

Наделавшая шума нижегородская история с сыном миллиардера получила продолжение — 21-летнего Сергея Корнилова отправили в СИЗО.
Сам он, совершив ДТП, был убежден, что ответственности ему нести не придется — об этом он самоуверенно заявил на видео, которое записал сразу после того, как столкнулся с двумя машинами. Не сомневался, что его материальные возможности позволят «порешать» вопрос без серьезных последствий. Но расчет не оправдался — теперь молодой человек лишился свободы. Подробности — в материале nn.aif.ru.
Водитель жёлтого кабриолета.
ДТП, наделавшее шума на всю Россию, произошло 20 мая. Управляя кабриолетом Mercedes Benz, он устроил массовое ДТП в центре города, на крутом Похвалинском съезде. Водитель выехал на встречную полосу, столкнулся с двумя машинами — Kia и Nissan. Чудом ДТП обошлось без пострадавших. Но все три авто получили серьезные повреждения.
Управлял желтым кабриолетом наследник умершего предпринимателя 21-летний Сергей Корнилов. Напомним, отец Сергея, полный его тезка, тоже Сергей Корнилов, скоропостижно скончался в 65 лет на отдыхе в Турции в 2024 году. Корнилов-старший был генеральным директором группы компаний по производству спецтехники, продаже и обслуживанию автомобилей. Он входил ТОП-10 самых богатых людей Нижнего Новгорода. Сын унаследовал папины капиталы и бизнес и был уверен, что с такими возможностями можно решить любые вопросы и уйти от любой ответственности.
Всероссийский резонанс создало не само ДТП, а поведение его водителя. Довольный собой молодой человек сразу после аварии сделал фото на капоте разбитой машины. Широкая улыбка демонстрировала, что приключением он вполне доволен — оно только доавило разнообразия в его жизнь.
Чуть позже самодовольство мажора доказало видео, с которым он вышел в эфир из ресторана — с бокалом в руках он назвал всех, кто возмущался его поведением, «нищетой» и «отребьем». Посетовал, что похудел миллионов на пять, но тут же утешился, что купит еще. К своему опусу добавил: «Мажоры не умирают!».
А позже всплыло еще одно видео, возмутившее людей еще больше. Сидя за рулем своего кабриолета (еще не разбитого), парень с бравадой заявляет: «Я в дупло!». При этом автомобиль двигается по оживленным улицам Нижнего Новгорода. Потом произошла авария…
Коллекционер протоколов.
От медосвидетельствования виновник аварии отказался, впрочем, его состояние не оставляло никаких сомнений у инспекторов ГАИ. В отношении Корнилова было возбуждено два уголовных дела: Следственное управление Следственного комитета России по Нижегородской области завело дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство», ГУ МВД по Нижегородской области — по статье 267.1 УК РФ «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств».
Надо сказать, что в суде юноша сменил стиль своего поведения. Он принес запоздалые извинения. Но повлиять на суд они уже не могли. Как и извинения, которые Сергей Корнилов принес чуть раньше в соцсетх.
По первому делу о хулиганстве в ресторане юноша отбыл 10 суток административного ареста и вышел. По второму делу суд запретил ему определённые действия до 24 июля: ему нельзя было выходить из дома ночью, пользоваться интернетом, бывать в заведениях, где разливают спиртное и так далее.
Кстати, как сообщили в областной Госавтоинспекции, на юношу еще до громкой аварии был заведен 161 административный протокол, на него были выписаны штрафы на сумму 719 тысяч рублей. После ДТП на Похвалинском съезде добавилось еще четыре протокола.
Теперь в СИЗО.
19 июня стало известно, что эпатажный юноша, привыкший жить без каких-либо ограничений, отправлен в СИЗО. Как сообщила объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области, 21-летнему Сергею Корнилову решено ужесточить меру пресечения по уголовному делу об агрессивном вождении (статья 267.1 УК РФ).
Решение об изменении меры пресечения принял 19 июня Нижегородский районный суд областного центра. О заключении Корнилова под стражу в тот же день ходатайствовало Следственное управление городского УМВД, объяснив, что обвиняемый нарушал предыдущее решение о запрете определённых действий. Какие именно ограничения были нарушены, не сообщается.
Главное управление МВД России по региону уточнило, что подследственного заключили в следственный изолятор до 23 июля 2026 года.