Мажоры тоже сидят. Сына миллиардера, устроившего ДТП, отправили в СИЗО

Чуть позже самодовольство мажора доказало видео, с которым он вышел в эфир из ресторана — с бокалом в руках он назвал всех, кто возмущался его поведением, «нищетой» и «отребьем». Посетовал, что похудел миллионов на пять, но тут же утешился, что купит еще. К своему опусу добавил: «Мажоры не умирают!».