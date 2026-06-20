В подмосковной Балашихе загорелся строительный рынок

На территории строительного рынка в Балашихе произошел пожар, сообщило МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет.
Пожар случился по адресу улица Текстильщиков, вл. 18. По этому адресу находится в том числе рынок стройматериалов «Мастерок». В тушении возгорания задействовано около 50 человек и 15 единиц техники.
В экстренных службах заявили ТАСС, что площадь оценивается в 1 тыс. кв. м, наблюдается плотное задымление. Пожару присвоен повышенный уровень сложности.
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