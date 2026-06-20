Житель Подмосковья задержан за акции устрашения военных

Как уточняется в релизе, «во взаимодействии с МВД на территории Московского региона пресечена противоправная деятельность гражданина, причастного к оказанию содействия спецслужбам Украины».
Вербовка фигуранта происходила в мессенджере Telegram под предлогом трудоустройства в коллекторское агентство. «Действуя по заданию куратора, он провел так называемые акции устрашения по адресам проживания трех военнослужащих», — отметили в ведомстве.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Кроме того, решается вопрос о возбуждении дела о государственной измене.
«Поступающая информация свидетельствует о продолжении активной деятельности украинских спецслужб по втягиванию молодежи посредством Telegram в совершение преступлений экстремистского и террористического характера», — говорится в сообщении.
В связи с этим представители силовых структур призвали граждан соблюдать предельную бдительность и не передавать незнакомцам личные данные.