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Житель Подмосковья задержан за акции устрашения военных

В Московской области задержан местный житель, подозреваемый в проведении «акций устрашения» в отношении российских военнослужащих. Об этом сообщили в ФСБ.

Источник: РИА "Новости"

Как уточняется в релизе, «во взаимодействии с МВД на территории Московского региона пресечена противоправная деятельность гражданина, причастного к оказанию содействия спецслужбам Украины».

Вербовка фигуранта происходила в мессенджере Telegram под предлогом трудоустройства в коллекторское агентство. «Действуя по заданию куратора, он провел так называемые акции устрашения по адресам проживания трех военнослужащих», — отметили в ведомстве.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Кроме того, решается вопрос о возбуждении дела о государственной измене.

«Поступающая информация свидетельствует о продолжении активной деятельности украинских спецслужб по втягиванию молодежи посредством Telegram в совершение преступлений экстремистского и террористического характера», — говорится в сообщении.

В связи с этим представители силовых структур призвали граждан соблюдать предельную бдительность и не передавать незнакомцам личные данные.