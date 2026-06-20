В Калининграде разыскали несовершеннолетнюю электросамокатчицу, скрывшуюся с места ДТП

Электросамокатчица сбила пешехода на пересечении улиц Ульяны Громовой и Интернациональной в Калининграде, после чего скрылась с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.
ДТП произошло в пятницу, 19 июня, около 14:14. Пешеход переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель самоката позже была разыскана. Ею оказалась девушка 2009 года рождения.
В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила телесные повреждения и была направлена в медицинское учреждение. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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