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В Калининграде разыскали несовершеннолетнюю электросамокатчицу, скрывшуюся с места ДТП

Сбитая ею пешеход получила телесные повреждения и была направлена в медучреждение.

Электросамокатчица сбила пешехода на пересечении улиц Ульяны Громовой и Интернациональной в Калининграде, после чего скрылась с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

ДТП произошло в пятницу, 19 июня, около 14:14. Пешеход переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель самоката позже была разыскана. Ею оказалась девушка 2009 года рождения.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила телесные повреждения и была направлена в медицинское учреждение. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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