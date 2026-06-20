В аэропорту Сочи задерживаются 111 рейсов на вылет и прибытие

На вылет задержано 60 рейсов. В их числе 11 — в Москву, 6 — в Санкт-Петербург, 5 — в Екатеринбург, 4 — в Тюмень, по 3 — в Пермь и Омск, по 2 — в Новосибирск, Красноярск, Сургут, Нижний Новгород, Челябинск, Самару, Казань и Уфу, а также по одному — в Анталью (Турция), Новокузнецк, Томск, Ташкент (Узбекистан), Ереван (Армения), Орск, Чебоксары, Мурманск, Саратов, Нижнекамск, Ульяновск и Кемерово.
Задерживается прибытие еще 51 рейса: 6 — из Санкт-Петербурга, по 5 — из Москвы и Екатеринбурга, по 4 — из Казани и Тюмени, по 2 — из Нижнего Новгорода, Перми, Челябинска и Омска, а также по одному — из Антальи, Оренбурга, Махачкалы, Кургана, Новосибирска, Уфы, Батуми, Сургута, Новокузнецка, Томска, Барнаула, Саратова, Самары, Ульяновска, Красноярска, Чебоксар, Нижнекамска и Орска.
В пресс-службе аэропорта Сочи заявили, что, несмотря на массовые задержки, в терминалах сохраняется спокойная обстановка. «В терминале сохраняется спокойная обстановка. Персонал аэропорта и представители авиакомпаний оказывают содействие пассажирам на каждом этапе: от регистрации до посадки», — говорится в сообщении.
Как уточняется, к 09:00 мск 20 июня аэропорт обслужил 47 рейсов (24 на прибытие и 23 на вылет), обеспечив обслуживание более 6,5 тыс. пассажиров.
Накануне вечером Росавиация вводила ограничения на работу аэропорта Сочи для обеспечения безопасности полетов. Ограничения были сняты 20 июня в 01:37 мск.