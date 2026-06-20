В аэропорту Сочи задерживаются 111 рейсов на вылет и прибытие

На вылет задержано 60 рейсов. В их числе 11 — в Москву, 6 — в Санкт-Петербург, 5 — в Екатеринбург, 4 — в Тюмень, по 3 — в Пермь и Омск, по 2 — в Новосибирск, Красноярск, Сургут, Нижний Новгород, Челябинск, Самару, Казань и Уфу, а также по одному — в Анталью (Турция), Новокузнецк, Томск, Ташкент (Узбекистан), Ереван (Армения), Орск, Чебоксары, Мурманск, Саратов, Нижнекамск, Ульяновск и Кемерово.