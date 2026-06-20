Легендарный детский хирург Виктор Николайчук ушел из жизни в Нижнем Новгороде

Виктор Андреевич окончил Горьковский медицинский институт в 1971 году. После интернатуры работал детским хирургом в Кемеровской области, а в 1974 году пришел в Детскую городскую клиническую больницу № 1 Нижнего Новгорода. Здесь он начинал как врач анестезиолог-реаниматолог, а затем посвятил себя детской хирургии.