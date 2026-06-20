Белгород и его округ дважды за утро попали под ракетный обстрел

«Белгород и Белгородский округ дважды подверглись ракетным обстрелам ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.
В оперштабе уточнили, что на местах падения обломков беспилотников работают все оперативные службы. Данные о нанесенных повреждениях уточняются.
Ранее, накануне, в Белгородской области в результате удара дрона ВСУ по автомобилю пострадала мирная жительница. Как уточняется, после оказания необходимой помощи женщину отпустили на амбулаторное лечение.