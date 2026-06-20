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Белгород и его округ дважды за утро попали под ракетный обстрел

20 июня Белгород и Белгородский округ дважды подверглись ракетным обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в оперативном штабе Белгородской области.

Источник: РИА "Новости"

«Белгород и Белгородский округ дважды подверглись ракетным обстрелам ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

В оперштабе уточнили, что на местах падения обломков беспилотников работают все оперативные службы. Данные о нанесенных повреждениях уточняются.

Ранее, накануне, в Белгородской области в результате удара дрона ВСУ по автомобилю пострадала мирная жительница. Как уточняется, после оказания необходимой помощи женщину отпустили на амбулаторное лечение.