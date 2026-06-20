Пассажиры выявили хитрость кассира станции в Таразе

«Таким способом ущерб причинен трем пассажирам. Государственное обвинение по делу поддержано транспортной прокуратурой. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 248 430 тенге с лишением права сроком на три года занимать должности, связанные с денежными средствами и материальными ценностями», — уточнили в надзорном ведомстве.