Полиция изъяла 230 упаковок жевательного табака в Новосибирске

В Новосибирске сотрудники полиции выявили факт незаконной продажи табачной продукции без обязательной маркировки. Оперативные мероприятия провели сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского управления МВД. В ходе проверки одной из торговых точек на улице Демакова в Советском районе была обнаружена партия жевательного табака без акцизных марок.
Всего правоохранители изъяли 230 упаковок продукции, реализация которой нарушает требования российского законодательства. Изъятый товар направлен на экспертизу. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
В настоящее время полицейские продолжают оперативно-розыскные мероприятия, устанавливая лиц, причастных к незаконному обороту табачной продукции, а также каналы её поставки.