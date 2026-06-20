Полиция изъяла 230 упаковок жевательного табака в Новосибирске

В Новосибирске сотрудники полиции выявили факт незаконной продажи табачной продукции без обязательной маркировки. Оперативные мероприятия провели сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского управления МВД. В ходе проверки одной из торговых точек на улице Демакова в Советском районе была обнаружена партия жевательного табака без акцизных марок.