Дело об убийстве девятилетнего мальчика в Петербурге направят в суд

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Дело об убийстве 9-летнего мальчика в Петербурге, обвиняемым по которому проходит Петр Жилкин, планируется направить для рассмотрения в суд в июле, сообщил РИА Новости руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Юрий Яшков.
«Предварительное расследование уголовного дела находится на завершающей стадии, проведены все необходимые экспертизы, допрошены свидетели. Мы планируем через месяц направить его в суд для рассмотрения по существу», — сказал Яшков.
В конце января СК возбудил уголовное дело об убийстве малолетнего после исчезновения девятилетнего мальчика в Петербурге. По данным следствия, 30 января ребенок вышел из дома в Красносельском районе, сел в автомобиль к неизвестному и больше не выходил на связь. Мужчина, с которым контактировал мальчик, был задержан 2 февраля. Тело ребенка нашли в водоеме в Ленинградской области. Суд 3 февраля заключил под стражу 38-летнего обвиняемого в убийстве малолетнего и педофилии.