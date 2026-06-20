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В Балашихе потушили пожар на строительном рынке

На строительном рынке в Балашихе ликвидировано открытое горение, сообщило МЧС России. Никто не пострадал.

Источник: РИА "Новости"

Час назад возгорание локализовали на площади 1350 кв. м. На месте ЧП проводится проливка и разборка конструкций.

Пожар произошел сегодня утром по адресу улица Текстильщиков, вл. 18. Причина возгорания пока не установлена.

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