В Балашихе потушили пожар на строительном рынке

Час назад возгорание локализовали на площади 1350 кв. м. На месте ЧП проводится проливка и разборка конструкций.
Пожар произошел сегодня утром по адресу улица Текстильщиков, вл. 18. Причина возгорания пока не установлена.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше