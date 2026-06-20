Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При пожаре в жилом доме в Таганроге погиб мужчина, есть пострадавшая

Смертельный пожар произошел на улице Ленина в Таганроге, пламя потушили.

Источник: Комсомольская правда

20 июня в Таганроге при пожаре в одноэтажном многоквартирном доме погиб мужчина, также пострадала женщина. Тушение на месте происшествия вели в течение трех часов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

— Вызов на Ленина, 18 поступил в 8:05. Горела квартира. Сначала площадь пожара составляла 30 кв. метров, но потом она увеличилась до 120 кв. метров. Все потушили в 10:59. Работали 12 пожарных, использовалось три единицы техники, — рассказали в экстренном ведомстве.

Личность погибшего мужчины устанавливают, проводятся следственные мероприятия. Остальная информация уточняется, добавили в МЧС.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше