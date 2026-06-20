В Кировском районе Самары КАМАЗ сбил электосамокатчика

В Кировском районе Самары в 08:44 водитель 1995 г.р., управляя транспортным средством КамАЗ, осуществляя движение по дублёру Московского шоссе со стороны Волжского шоссе, в направлении Красноглинского шоссе, в районе дома № 23, допустил наезд на мужчину 2003 г.р., который управляя средством индивидуальной мобильности пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель электросамоката доставлен в медицинское учреждение.