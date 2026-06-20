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В Кировском районе Самары КАМАЗ сбил электосамокатчика

Он, управляя средством индивидуальной мобильности пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Источник: НИА Самара

19 июня на территории Самарской области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 8 человек.

В Кировском районе Самары в 08:44 водитель 1995 г.р., управляя транспортным средством КамАЗ, осуществляя движение по дублёру Московского шоссе со стороны Волжского шоссе, в направлении Красноглинского шоссе, в районе дома № 23, допустил наезд на мужчину 2003 г.р., который управляя средством индивидуальной мобильности пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель электросамоката доставлен в медицинское учреждение.