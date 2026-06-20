Еще два беспилотника сбили в пригороде Воронежа утром 21 июня

Еще два беспилотника уничтожили на подлете к Воронежу утром 20 июня, сообщил губернатор Александр Гусев.
По предварительным данным, люди не пострадали, разрушений нет.
Непосредственная опасность атаки БПЛА отменена в областном центре. Беспилотная опасность сохраняется на всей территории региона.
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