Облсуд оставил под стражей «черного кредитора» из Воронежа

Напомним, Дмитрий Наумовский выдавал займы под залог недвижимости, обещая воронежцам «обратный выкуп». Из-за высоких процентов по кредиту заемщики быстро погружались в огромные долги. Кредитор подавал в суд иски «об обращении взыскания на заложенное имущество» и выигрывал их, поскольку все происходило в рамках добровольного соглашения. В результате люди оказывались без жилья.