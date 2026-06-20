В Калининграде предприниматель получил срок за вымогательство, разбой и поджог

28 марта 2019 года подельник предпринимателя и не установленное следствием лицо проследовали во двор дома по ул. Озерной в Калининграде, где напали на потерпевшую, которая выходила из своего автомобиля. Мужчина нанес ей не менее 10 ударов кулаком в лицо, от которых она упала на пассажирское сиденье. При этом из салона была похищена сумка, в которой находились наушники, мобильный телефон, кошелек, паспорт, заграничный паспорт, паспорт транспортного средства на автомобиль марки «БМВ Х6», два водительских удостоверения, брелок-ключ от автомобиля, два подарочных сертификата и деньги.