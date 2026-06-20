В Калининграде предприниматель получил срок за вымогательство, разбой и поджог

Ленинградский районный суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима калининградского предпринимателя за вымогательство, разбой и поджог имущества учредителя строительной компании. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.
Судом установлено, в период с 1 октября по 31 декабря 2018 года на территории СНТ на ул. Невского в Калининграде мужчина вымогал у учредителя строительной фирмы, которая имела отношение к возведению центра социального обслуживания в Советске, 15 миллионов рублей. При этом в качестве предлога он использовал надуманный повод о якобы имеющемся долге перед возглавляемым им ООО, которым на указанном объекте производились строительные работы. Получив отказ, предприниматель стал угрожать потерпевшей расправой.
Не достигнув намеченной цели, он предложил своему знакомому, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, за вознаграждение в размере 150 000 рублей совершить нападение на потерпевшую с целью вымогательства у нее денег и хищения имущества. Тот согласился, и в период с 1 февраля по 27 марта 2019 года наблюдал за потерпевшей, фиксируя время и места ее передвижения как пешком, так и на автомобиле.
28 марта 2019 года подельник предпринимателя и не установленное следствием лицо проследовали во двор дома по ул. Озерной в Калининграде, где напали на потерпевшую, которая выходила из своего автомобиля. Мужчина нанес ей не менее 10 ударов кулаком в лицо, от которых она упала на пассажирское сиденье. При этом из салона была похищена сумка, в которой находились наушники, мобильный телефон, кошелек, паспорт, заграничный паспорт, паспорт транспортного средства на автомобиль марки «БМВ Х6», два водительских удостоверения, брелок-ключ от автомобиля, два подарочных сертификата и деньги.
Неизвестный соучастник нанес не менее шести ударов в голову женщины и также похитил сумку. Среди украденного оказались: документы ее супруга и несовершеннолетних детей, свидетельство о браке, свидетельства о рождении детей и их заграничные паспорта, ноутбук, документы компании, договор на аренду банковской ячейки, СНИЛС на имя потерпевшей и ее детей, второй заграничный паспорт на ее имя.
После нападения оба скрылись с места преступления. Ущерб от их преступных действий составил 237 067, 94 ₽
25 мая 2019 года за вознаграждение в размере 100 000 рублей указанный ранее подельник предпринимателя выстрелил из ружья в автомобиль, принадлежащий потерпевшей, повредив его часть и причинив ущерб на сумму 156 668 ₽
15 октября 2019 года он вместе с неизвестным соучастником за вознаграждение в размере 150 000 ₽ прибыл к дому потерпевшей, расположенному на территории СНТ в Калининграде, после чего неизвестный перелез через забор дома и поджог автомобиль «БМВ Х6», принадлежащий предпринимательнице, и автомобиль марки «Тойота Ленд Крузер Прадо», который числился за компанией. В это время ещё один злоумышленник, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, наблюдал за окружающей обстановкой.
В результате потерпевшей и фирме, где она является учредителем, был нанесен ущерб свыше 7 миллионов рублей.
Действия подсудимого судом квалифицированы по п.п. «а, б» ч. 3 ст. 163 УК РФ — вымогательство, совершенное организованной группой в особо крупном размере, п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ — разбой, совершенный организованной группой, ч. 2 ст. 167 УК РФ (2 эпизода) — умышленное повреждение имущества с причинением значительного ущерба, совершенное общеопасным способом.
Приговором Ленинградского районного суда предпринимателю назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Кроме того, в пользу потерпевшей в счет компенсации морального вреда с него взыскано 500 000 ₽, в счет имущественного ущерба — 237 067,94 ₽
Приговор не вступил в законную силу.