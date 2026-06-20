Крупный пожар разгорелся в лесничестве в Восточном Казахстане: подняты вертолеты МЧС

В Уланском районе на урочище Аюда на территории КГУ Асу-Булакское лесное хозяйство в лесопокрытой местности произошел пожар.
Произошло возгорание сухой травы, кустарников и лесной растительности, сообщили в МЧС.
Для тушения задействованы силы и средства МЭПР, ДЧС и 2 вертолета АО «Казавиаспас» МЧС.
Тушение пожара ведется пешими группами. Одновременно с воздуха вертолет МЧС сбрасывает воду.
Площадь пожара уточняется.
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