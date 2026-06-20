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Автобус, в котором ехали 40 детей, попал в ДТП под Петербургом

Полиция проводит проверку.

Источник: Комсомольская правда

Авария с участием автобуса спровоцировала пробку на Новоприозерском шоссе возле Петербурга. На трассе столкнулись две легковушки и туристический автобус. Как сообщают очевидцы, в автобусе находились около 40 детей. Скорая помощь на месте оказывала помощь одному из водителей.

— Сегодня утром на Новоприозерском шоссе на трассе «Сортавала» произошло столкновение автобуса и двух легковых автомобилей, — сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу. — В результате ДТП пострадавших нет. По факту аварии проводится проверка.

Очевидцы сообщают, что из-за вари на трассе собралась внушительная пробка. На месте работают экстренные службы. Для детей приехал резервный автобус, на которой пересадили группу.