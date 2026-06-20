Автобус, в котором ехали 40 детей, попал в ДТП под Петербургом

Авария с участием автобуса спровоцировала пробку на Новоприозерском шоссе возле Петербурга. На трассе столкнулись две легковушки и туристический автобус. Как сообщают очевидцы, в автобусе находились около 40 детей. Скорая помощь на месте оказывала помощь одному из водителей.