Мошенники используют новую схему в отношении родственников участников СВО

Мошенники используют новую схему в отношении родственников участников специальной военной операции (СВО), об этом сообщается в канале администрации Шахуньи в мессенджере MAX со ссылкой на информацию городской прокуратуры.
На данный момент известно, что злоумышленники представляются военными корреспондентами или сотрудниками фондов и сообщают о подготовке материала о погибшем или пропавшем без вести военнослужащем.
«Также могут предложить помощь в оформлении выплат, наградных документов или поиске дополнительной информации», — отмечается в сообщении.
Населению напоминают, что любые предложения неизвестных лиц о предоставлении информации необходимо перепроверять через официальные каналы связи соответствующих ведомств и организаций, а также не передавать свои личные данные третьим лицам.
«Будьте бдительны! Не дайте себя обмануть!» — подчеркивают сотрудники прокуратуры.
Тем временем, жителям Богородского округа активно звонят злоумышленники и представляются сотрудниками местной администрации. Они заманивают обещаниями наград и денежных выплат, а затем пытаются выведать персональные данные: СНИЛС, номер паспорта, сведения о назначении пенсии.
Уже зафиксировано четыре подобных звонка. К сожалению, одна из женщин поддалась на уловки мошенников и передала им все запрашиваемые данные.
«Помните: настоящая администрация никогда не запрашивает персональные данные по телефону!» — говорится в MAX-канале администрации Богородского округа Нижегородской области.
Если вам поступил такой звонок, то не сообщайте никаких личных данных, прервите разговор, при сомнениях самостоятельно свяжитесь с администрацией округа по официальным контактам, сообщите о подозрительном звонке в полицию.
Ранее прокуратура выпустила новый эпизод сериала (0+) о борьбе с мошенничеством.