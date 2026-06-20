«Нашел в интернете внешне похожего на себя человека». Минчанин «списывал» свои нарушения на другого по чужому паспорту

По словам заместителя прокурора Ленинского района Александра Мазаника, фигурант девять раз привлекался к уголовное ответственности, у него есть не снятая и не погашенная в установленном законом порядке судимость. Минчанину было предъявлено обвинение по части 1 статьи 203−1 Уголовного кодекса — умышленные незаконные сбор, предоставление информации о персональных данных другого лица без его согласия, повлекшие причинение существенного вреда правам, свободам и законным интересам гражданина. По указанной статье предусматривается наказание до двух лет лишения свободы. Мужчина полностью признал вину.